Deutschland-Wetter

Der Oktober bleibt fast überall golden

13.10.2019, 14:43 Uhr | dpa

Goldener Oktober in Bayern: Ausflügler genießen am Ufer des Ammersees unter herbstlich gefärbten Bäumen den Sonnenschein. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Sonnenschein und bis zu 25 Grad: So zeigte sich der Oktober vielerorts am Wochenende. Auch zu Beginn der Woche bleibt es fast überall freundlich. Dann aber wird es allmählich wieder ungemütlich.

Teils goldener Oktober, teils wolkig und regnerisch: Zu Beginn der Woche sorgt Hoch "Lisbeth" zumindest am Montag noch für bis zu 26 Grad im Süden und Osten Deutschlands. Tief "Sebastien" bringt für den Norden und Nordwesten hingegen dichte Wolken und immer wieder Regen mit. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, soll es ab Mittwoch fast überall zunehmend wechselhafter werden. "Es bleibt aber mild", erklärte DWD-Meteorologin Julia Fruntke.

Am Montag steigen die Temperaturen der Vorhersage zufolge im Süden auf spätsommerlich-warme 20 bis 26 Grad. Im Norden reicht es hingegen nur für 14 bis 19 Grad. Dazu fällt zeitweise auch Regen. Dichte Wolken und Regenschauern ziehen am Dienstag im Südwesten und Westen auf. Im Osten des Landes soll es hingegen nicht regnen. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 24 Grad.





Am Mittwoch kratzen die Maximalwerte mit bis zu 19 Grad noch gerade so an der 20-Grad-Marke. Zunächst soll es laut DWD im ganzen Land meist stark bewölkt sein. Von Westen her setzen sich im Laufe des Tages aber Auflockerungen durch.