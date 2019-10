Weiteres Mädchen verletzt

13-Jährige am Straßenrand überfahren

15.10.2019, 14:49 Uhr | AFP

In Sachsen-Anhalt ist ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. An einer Landstraße wurde neben der 13-Jährigen auch ihre gleichaltrige Freundin vom Auto erfasst.

Ein Autofahrer hat in Sachsen-Anhalt ein 13-jähriges Mädchen am Straßenrand erfasst. Das Kind wurde tödlich verletzt und starb noch am Unfallort, wie die Polizei in Halle mitteilte. Ein weiteres gleichaltriges Mädchen wurde bei dem Unfall am Montagabend verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.







Die beiden Mädchen liefen den Angaben zufolge zu Fuß an einer Landstraße zwischen Mansfeld und Vatterode am Fahrbahnrand. Ein 33-jähriger Autofahrer, der in derselben Richtung fuhr, erfasste aus bislang unbekannten Gründen eines der Kinder. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb das Mädchen. Die andere 13-Jährige wurde am Arm verletzt und kam in ein Krankenhaus.