Autobahn 10 bei Michendorf

Spezialeinheiten schießen auf bewaffneten Mann auf Rastplatz

15.10.2019, 10:12 Uhr | ds, t-online.de

Wegen eines Polizeieinsatzes war die Autobahn A10 bei Michendorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Quelle: dpa)

Schießerei auf Autobahnraststätte: Ein bewaffneter Mann musste auf der A10 bei Michendorf von der Polizei überwältigt werden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Auf einem Autobahnrastplatz auf der A10 in Brandenburg ist ein bewaffneter Mann von Spezialkräften der Polizei überwältigt worden. Der Mann hatte sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Rastplatz Michendorf Süd mit einer Schusswaffe aufgehalten. Der 22-Jährige habe gedroht, die Waffe und Sprengstoff einzusetzen, teilte die Polizei am Morgen mit. Außerdem habe er einen Diensthund mit einem Messer verletzt.

Die Polizei sperrte den Rastplatz aufgrund der Bedrohungslage ab. Auch die Autobahn 10 musste in dem Bereich für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei nahm Kontakt mit dem Mann auf.







Im Anschluss kam es zu einem Schusswechsel zwischen Polizeikräften und dem Mann. Er wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann nur eine Waffenattrappe bei sich trug. Auch Sprengstoff wurde nicht gefunden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, werden nun von der Kriminalpolizei übernommen, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber t-online.de.



Die Autobahn 10 ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.