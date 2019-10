Unfall in Berlin

Autofahrer fährt Blinden beim Einparken um

18.10.2019, 16:50 Uhr | dpa

Rettungswagen im Noteinsatz: In Berlin ist ein blinder Mann verletzt worden. (Symbolbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa)

In Berlin ist ein Blinder von einem Auto erfasst worden, das gerade rückwärts einparkte. Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden.

Beim Einparken in Berlin-Plänterwald hat ein Mann einen Blinden übersehen und ihn am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 52-Jährige mit seinem Auto rückwärts an der Ludwig-Richter-Straße einparken, als der 34 Jahre alte Blinde gerade die Fahrbahn überquerte.







Beim Zurücksetzen fuhr der Autofahrer den Mann an, dieser stürzte, verletzte sich am Kopf und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.