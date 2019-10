Unglück in Fränkischer Schweiz

Mann stürzt beim Klettern 20 Meter in die Tiefe

28.10.2019, 11:50 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber im Einsatz: In der Fränksichen Schweiz ist ein Mann verunglückt. (Symbolbild) (Quelle: Stefan Sauer/dpa)

In Bayern ist ein Kletterer 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.

Beim Klettern in der Fränkischen Schweiz ist ein Mann aus 20 Metern Höhe abgestürzt. Der 50-Jährige kletterte zunächst ohne Helm und Sicherung an einem Felsen bei Obertrubach (Landkreis Forchheim), wie die Polizei mitteilte. Nach dem ersten Standplatz sicherte er sich und kletterte weiter hoch. Plötzlich löste sich ein Felsbrocken und der Nürnberger fiel.







Durch den Sturz am Sonntag erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg geflogen.