Glückstadt bei Hamburg

Mann verbrennt nach Unfall in seinem Auto

06.11.2019, 12:11 Uhr | t-online.de

Ein Mann fährt nachts auf einer Bundesstraße, kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Bau. Das Auto fängt Feuer und der Fahrer verbrennt in seinem Wagen.

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Mann auf der Bundesstraße B431 in Niedersachsen verunglückt. Nach einer Kollision mit einem Baum kommt der Wagen in einem Graben auf der Seite zum liegen und fängt Feuer. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet brannte das Fahrzeug noch lichterloh als die Feuerwehr am Unfallort eintraf.







Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Die Bundesstraße war für Stunden voll gesperrt. Sachverständige untersuchen jetzt wie es zu dem Unfall kommen konnte.