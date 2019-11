Mehr als 30 Menschen noch unter Tage

Explosion in Bergwerk bei Halle

08.11.2019, 10:58 Uhr | mja , t-online.de

In der Grube Teutschenthal bei Halle hat es offenbar eine Verpuffung gegeben. Laut Polizei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Dutzende Menschen sollen unter Tage eingeschlossen sein.

In einem Bergwerk nahe Halle hat es am Morgen offenbar eine Verpuffung gegeben. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei Halle gegenüber t-online.de. Beide befänden sich bereits im Krankenhaus.

Rund 30 Personen haben sich in einem Schutzraum in 700 Metern Tiefe in Sicherheit gebracht. Sie seien mit Sauerstoff versorgt und sollten später über einen intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden, sagte ein Sprecher des Landesbergamts in Halle.



Um kurz nach neun Uhr sei der Notruf eingegangen, zunächst sei man von einer Explosion ausgegangen. Mutmaßlich habe es sich aber um eine Verpuffung gehandelt. Polizei und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Die Feuerwehr sei unterdessen teilweise bereits wieder abgezogen. Zuerst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über den Vorfall berichtet.

Auch Mitarbeiter des Landesamts für Geologie und Bergwesen sind nach Angaben der Polizeisprecherin vor Ort. Bei der Grube handelt es sich um ein sogenanntes Versatzbergwerk, das nach seiner Stilllegung im Jahr 1982 unterirdisch verfüllt wird. Zuvor wurde dort rund 80 Jahre lang Kalisalz gewonnen.

