Nach Tagen in der Wohnung

Aufmerksamer Nachbar rettet hilflose 90-Jährige

28.11.2019, 16:27 Uhr | dpa

Weil er seine Nachbarin einige Tage nicht mehr gesehen hat, ruft ein Mann in Baden-Württemberg die Polizei. Gerade rechtzeitig – die Rentnerin schwebte in Lebensgefahr.

Ein aufmerksamer Nachbar hat einer 90-Jährigen in Weil am Rhein das Leben gerettet. Der Mann hatte die Polizei am Mittwoch informiert, dass er die ältere Dame seit Tagen nicht mehr gesehen habe und außerdem ihr Briefkasten überquelle. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag öffnete daraufhin die Feuerwehr die Wohnung der 90-Jährigen.







Dort lag die Frau hilflos auf dem Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Sie wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.