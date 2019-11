Teenager außer Kontrolle

14-Jähriger verwüstet Wohnung: Mutter ruft Polizei

28.11.2019, 13:18 Uhr | dpa

Wegen ihres pubertierenden Sohnes hat eine Thüringerin die Polizei verständigt. Der Jugendliche randalierte und schloss sich tagelang in seinem Zimmer ein.

Eine Mutter hat in Pößneck in Thüringen die Polizei gerufen, weil sie mit ihrem 14-jährigen Sohn nicht mehr zurechtgekommen ist. Der stark pubertierende Junge habe die Wohnung verwüstet und sich tagelang in seinem Zimmer eingeschlossen, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Donnerstag mit.





Die Polizisten begleiteten die hilflose Mutter in die Wohnung. Dort habe sich der Junge mit Hilfe eines umgeworfenen Schrankes verbarrikadiert. Zudem hätten Besteck, Lebensmittel und Scherben auf dem Boden gelegen. Die Mutter erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung.