Es wird windig, regnerisch und trüb

06.12.2019, 16:28 Uhr | t-online.de , jp

Das Nikolauswochenende kommt ungemütlich daher. Örtlich sind einzelne Sonnenstrahlen möglich, aber graue Wolken und mitunter stürmische Böen bei Regen prägen das Wetter.

Das Wochenende ist von einem Tiefdruckgebiet geprägt, dadurch wird es überall windig, regnerisch und trüb. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen kann es am Freitagnachmittag noch zeitweise sonnig werden. Im Nordwesten hingegen ziehen bereits viele Wolken auf und es gibt Regenschauer.



Das Tiefdruckgebiet bringt aber nicht nur trübes Wetter, sondern auch warme Luft ins Land – dadurch können die Temperaturen im Verlauf des Tages noch steigen. In Berlin liegen die Temperaturen tagsüber bei bis zu 5 Grad, in Hamburg und Köln bei 6 bis 7 Grad. München bringt es auf bis zu 10 Grad.

Kräftiger Regen im Norden

Am Samstag gibt es in Deutschland wenig Hoffnung auf Sonne. Das trübe und regnerische Wetter zieht über das ganze Bundesgebiet. Einzig in den Alpen bleibt es trocken. In höheren Lagen sowie an der See kann es stürmisch werden, im Harz und Erzgebirge sind sogar Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen in Bremen und Berlin bis zu 9 Grad, in Bochum sind bis zu 10 Grad möglich. In Nürnberg bleibt es mit 6 Grad recht frisch.

Der Sonntag wird frostfrei und die Temperaturen steigen. Laut Dirk Thiele von der MeteoGroup wird es südlich der Donau am freundlichsten, während es im Rest von Deutschland weiterhin eher trüb und regnerisch bleibt. Im Norden ist mit kräftigem Regen zu rechnen. In Dresden erreichen die Temperaturen bis zu 10 Grad, in Düsseldorf und München sogar 11 Grad, während es in Bremen bei einstelligen Temperaturen von 9 Grad bleibt.

Kühlere Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag kommt es vielerorts zu Auflockerungen der Wolkendecke, im Osten und Südosten mit sonnigen Abschnitten. Im Nordwesten bleibt es trüb und bewölkt. In Potsdam, Hamburg und im Ruhrgebiet liegen die Temperaturen bei 8 Grad, in Nürnberg bei bis zu 7 Grad. Nachts kommt es im Hochsauerland und im Rothaargebirge örtlich zu Schneeschauern.







Am Dienstag "beruhigt sich das Wetter in Deutschland wieder", so Dirk Thiele von der MeteoGroup t-online.de. Im Osten bleibt der Tag trocken, während im Westen bereits die nächste Regenfront Einzug hält. Die Temperaturen passen sich laut Thiele wieder etwas mehr der Jahreszeit an: In Dresden und in Kiel sind nur noch 6 Grad möglich, während in Bonn noch 8 Grad erreicht werden. In München wird es mit 4 Grad wieder winterlich.