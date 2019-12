Während der Mais-Ernte

Jäger schießt Traktorfahrer an

23.12.2019, 13:45 Uhr | dpa

Unfall während der Mais-Ernte: Ein 25-Jähriger wurde in Baden-Württemberg in seinem Traktor angeschossen. Der Schuss kam aus dem Gewehr eines 73-jährigen Jägers.

Nach einem Jagdunfall mit einem schwer verletzten Traktorfahrer in Vaihingen steht nun fest, aus welcher Waffe der Schuss abgefeuert worden ist. Untersuchungen des Landeskriminalamts ergaben, dass der Schuss aus der Waffe eines 73 Jahre alten Jägers stammte, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag hieß. Bei dem Jagdunfall in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) war Anfang September ein damals 25 Jahre alter Traktorfahrer durch einen Schuss schwer verletzt worden. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hatten sich damals mehrere Jäger an einem Maisfeld aufgestellt, um während der Ernte Wildschweine zu jagen. Als ein aufgescheuchtes Wildschwein aus dem Feld rannte, gaben zwei Jäger im Alter von 59 Jahren und 73 Jahren Schüsse ab. Ein Schuss schlug in die Kabine des am Feldrand stehenden Traktors ein und verletzte den Fahrer schwer am Bein. Polizisten stellten die Waffen beider Jäger sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt seither wegen fahrlässiger Körperverletzung.