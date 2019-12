Frau in Tschechien verletzt

Weihnachtskarpfen verursacht schweren Autounfall

24.12.2019, 18:28 Uhr | dpa

Im Norden Tschechiens ist eine 62-jährige schwer verunglückt. Sie hatte einen lebenden Weihnachtskarpfen in einer Plastikschüssel auf dem Beifahrersitz transportiert.

Ein außer Kontrolle geratener Weihnachtskarpfen hat im Norden Tschechiens einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin den lebenden Fisch in einer kleinen Wanne aus Kunststoff auf dem Beifahrersitz transportiert und nur durch eine darüber gestülpte Plastiktüte gesichert.

Das Tier zappelte während der Fahrt offenbar so sehr, dass es schließlich mit einem Schwung im Schoß der 62 Jahre alten Fahrerin landete. Das wiederum erschreckte die Frau so sehr, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in der Kleinstadt Ceska Lipa (Böhmisch Leipa) gegen einen Betonmasten krachte. Sie wurde schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, war aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin erklärte.