Zeugen gesucht

Zweijährige nach Sturz aus viertem Stock schwer verletzt

26.12.2019, 13:14 Uhr | t-online.de , jp

Notarzt und Rettungswagen in Frankfurt: Ein zweijähriges Mädchen ist an Heiligabend aus dem vierten Stock gestürzt. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

In Frankfurt am Main kam es am Heiligabend zu einem schlimmen Unfall: Ein Kleinkind ist aus dem vierten Stock eines Hauses auf das Dach eines Autos gefallen und wurde dabei schwer verletzt.

Am Dienstagabend (Heiligabend) ist in Frankfurt (Main) ein zwei Jahre altes Kind aus bislang unbekannten Gründen aus dem 4. Stock eines Wohnhauses gestürzt und dabei lebensbedrohlich verletzt worden.

Zeugen aus dem gegenüberliegenden Haus berichteten der Polizei, dass das zweijährige Mädchen auf einer Fensterbank der Wohnung im Dachgeschoss war und dann das Fenster geöffnet hatte. Offenbar ist es anschließend nach draußen geklettert und kurz darauf in die Tiefe gestürzt.



Das Kind sei zunächst auf das Dach eines Kastenwagens gefallen und danach auf dem Asphalt aufgekommen. Verständigte Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus – es musste eine Notoperation durchgeführt werden. Der Zustand des Kindes wurde zuletzt weiterhin als kritisch bezeichnet.

In dem dunkelfarbenen Kastenwagen saß zum Zeitpunkt des Aufpralls offenbar eine Person, die kurz nach dem Geschehen davongefahren sei. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug erhebliche Beschädigungen am Autodach aufweisen muss. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei dieses Auto bzw. den Fahrer des Wagens.Die Polizei bittet auch weitere Zeugen, sich auf dem Revier zu Melden.