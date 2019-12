Italienische Dolomiten

Lawinenunglück: Erneut stirbt ein Skifahrer in den Alpen

29.12.2019, 17:15 Uhr | dpa

Nach dem schweren Unglück in Südtirol ist am Sonntag wieder ein Skifahrer bei einem Lawinenabgang zu Tode gekommen – diese Mal in den Dolomiten. Drei weiterer Wintersportler konnten gerettet werden.

Erneut hat eine Lawine in den italienischen Alpen Skifahrer verschüttet. Ein Mensch sei bei dem Unglück in den Dolomiten am Sonntag ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der italienischen Bergwacht. Drei weitere wurden gerettet. Die Lawine hatte sich in der Nähe der Tuckett-Hütte in der Brenta-Gebirgsgruppe gelöst.



Woher die Menschen kamen, war zunächst unklar. Die Gegend ist bei Skibergsteigern und Kletterern beliebt. Erst am Samstag waren in Italien, in Südtirol, drei Deutsche von einer Lawine auf einer Piste getötet worden.