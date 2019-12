Großeinsatz der Feuerwehr

Doppelhaus in Solingen komplett niedergebrannt

31.12.2019, 12:38 Uhr | dpa , rok

In Solingen brennt ein Haus bis auf die Grundmauern nieder. Mehrere Jugendliche waren allein zu Haus, alarmierten die Feuerwehr und konnten sich ins Freie retten.

In Solingen ist ein Zweifamilienhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein im Haus lebender Jugendlicher und seine Freunde hatten das Feuer in der Nacht gegen 2.15 Uhr gemeldet und sich dann ins Freie gerettet, wie es in der Polizeileitstelle am Dienstag hieß. Sie blieben unverletzt. Nach Angaben der Feuerwehr waren zum Zeitpunkt des Feuers keine Erwachsenen vor Ort.

Über 70 Einsatzkräfte versuchten, das Feuer in der Hofschaft Birkendahl im Solinger Stadtteil Aufderhöhe unter Kontrolle zu bringen. Das gelang erst nach mehr als vier Stunden. Aufgrund der abgelegenen Lage des Hauses in einem Waldstück verlegte die Feuerwehr vier Kilometer Schlauchleitung zum nächsten Hydranten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Glutnester flammten auch am Silvestermorgen immer wieder auf. Auch in Mitleidenschaft geratene Bäume fällte die Feuerwehr. Die Polizei geht davon aus, den Brandort frühestens im neuen Jahr betreten zu können.