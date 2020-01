Unfall in Rheinland-Pfalz

Rentner legt falschen Gang ein – und stürzt mit Auto ab

07.01.2020, 14:54 Uhr | dpa

Eigentlich wollte der Mann rückwärts in seine Garage fahren. Doch stattdessen schoss sein Auto nach vorn – und rollte einen Abhang hinab. In Rheinland-Pfalz ist ein 82-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden.

Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Montag beim Einparken mit seinem Wagen einen fünf Meter tiefen Abhang im rheinland-pfälzischen Frankenstein hinabgestürzt. Das Auto landete in einem Garten, der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte, wollte der Rentner eigentlich rückwärts in seine Garage fahren. Dabei verwechselte der 82-Jährige den Angaben zufolge wohl den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Das Auto schoss nach vorne über einen Betonsockel hinweg in die Tiefe und blieb dort auf der Seite liegen.

Ein Zeuge befreite den Fahrer aus dem schrottreifen Wrack. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.