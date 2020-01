Ausnahmezustand in Dortmund

Erste Fliegerbombe entschärft – 14.000 Menschen evakuiert

12.01.2020, 16:23 Uhr | dpa , pdi

Zwei Fliegerbomben legen Teile von Dortmund lahm. 14.000 Menschen müssen das Gebiet räumen, zwei Kliniken bringen ihre Patienten in Sicherheit. Der Bahnverkehr im Ruhrgebiet ist eingeschränkt.

Wegen zweier gefundener Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Dortmund am Sonntag Tausende Menschen evakuiert worden. Kampfmittelspezialisten hatten zunächst vier Verdachtspunkte identifiziert, von denen sich zwei als Treffer erwiesen. Am Nachmittag konnte die erste Bombe entschärft werden.

Am Morgen hatte das Ordnungsamt mit den Evakuierungsmaßnahmen in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt begonnen. Die betroffenen Anwohner wurden aufgefordert, bis 8.00 Uhr ihre Häuser zu räumen. Die Stadt richtete eigenen Angaben zufolge eine Notunterkunft in einer Schule ein. Insgesamt waren etwa 14.000 Menschen betroffen.

Der Haupteingang des Hauptbahnhofs sei gesperrt, twitterte die Deutsche Bahn. Für den Zeitraum der Entschärfung wurde der Bahnverkehr in Dortmund unterbrochen. Der Fernverkehr wurde großräumig umgeleitet.

Die Verdachtsstellen der Fliegerbomben lagen in der Nähe von zwei Krankenhäusern. Am Samstag wurden deshalb bereits Patienten mit Krankenwagen in andere Kliniken verlegt.