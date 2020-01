Wetter in Deutschland

Endlich Schnee im Flachland? Das sagt ein Experte

Es wird wieder kälter: Zwar ist immer noch kein Schnee in Sicht, doch wird das Wetter am Wochenende wieder winterlicher. (Quelle: imago images)

Am Samstag wird es ungemütlich und trist, in den Hochlagen kann auch Schnee fallen. Dafür kommt am Sonntag an vielen Orten die Sonne raus. Die neue Woche startet wechselhaft.

Mit den Frühlingstemperaturen ist es am Wochenende erst einmal vorbei. "Der Januar wird ein bisschen winterlicher, auch die Temperaturen gehen runter", sagt Wetterexperte Oliver Klein von der MeteoGroup im Gespräch mit t-online.de. Aber von einem richtigen Wintereinbruch könne noch keine Rede sein. "Das Flachland bekommt einfach keinen Schnee ab", sagt Klein. Das soll sich auch in der kommenden Woche nicht ändern.

Das Wochenende startet wechselhaft mit vielen Wolken, aber auch vereinzelt Sonnenschein. Der Süden und der Südosten müssen sich auf teils längere Regenphasen einstellen. "Vom Erzgebirge bis zu den Alpen können die Niederschläge ab 500 Metern auch als Schnee fallen", prognostiziert Meteorologe Klein. An den Küsten und in den Bergen weht zudem ein kräftiger Wind, auch Böen sind möglich. "Ab Samstag wird es deutlich kühler", sagt Klein. In Bremen und Frankfurt am Main zeigt das Thermometer 7, in Dresden 6 Grad. Noch kälter wird es mit 4 Grad in München.

Der Sonntag zeigt sich vielerorts von seiner freundlichen Seite

Am Sonntag wird es vielerorts wieder freundlicher, zudem bleibt es trocken. "Grund dafür ist der Einfluss eines Hochdruckgebiets", erzählt Wetterexperte Klein. "Leider gilt das nicht für das ganze Land – im Süden wird es unfreundlicher mit örtlich vielen Wolken." Im Süden und im Osten kann es in den höheren Lagen wie bereits am Samstag schneien. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im Süden und 7 Grad im Norden.







"Zu Beginn der neuen Woche beruhigt sich das Wetter wieder", sagt Klein. In den meisten Landesteilen bleibt es am Montag trocken, auch die Sonne lässt sich immer wieder blicken. Vereinzelt sind örtlich Schauer möglich.

Das Wetter bleibt auch in der neuen Woche wechselhaft

Auch am Dienstag ändert sich nur wenig an der Wetterlage. Während der Süden unter Hochdruckeinfluss steht und sich auf freundliches, zum Teil sonniges Wetter freuen kann, wird es im Norden wechselhaft mit mehr Wolken und örtlich Regen.

"Am Mittwoch geht es deutschlandweit mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter", prognostiziert Metereologe Klein. Vereinzelt sind auch Schauer möglich. Auch an den Temperaturen ändert sich zu Beginn der Woche wenig. Die Tiefstwerte liegen von Montag bis Mittwoch zwischen 2 und 4 Grad, die Höchstwerte zwischen 5 und 8 Grad.