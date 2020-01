Wetter in Deutschland

Experte: "Es wird außergewöhnlich mild"

Am Mittwoch wird es noch mal ungemütlich. Ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann allmählich. Zum Wochenende bleibt es regnerisch, dafür klettern die Temperaturen auf zweistellige Werte.

Bis zum Donnerstag treibt Sturmtief "Lolita" noch mit Regen, Schnee und stürmischen Böen sein Unwesen. "Spätestens zum Wochenende beruhigt sich die Lage wieder", sagt Meteorologe Dirk Thiele von der Meteogroup im Gespräch mit t-online.de. Zwar bleibt es auch über das Wochenende regnerisch, dafür klettern die Temperaturen wieder auf frühlingshafte Werte. Mitte nächster Woche könnte der Winter dann aber ein Comeback feiern.

Der Mittwoch bleibt bis in die Nacht regnerisch und stürmisch. Vor allem der Norden und Nordosten müssen sich auf teils kräftige Schauer und Graupelschauer einstellen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. In den Mittelgebirgen und im Alpenland fällt bis in die Nacht Schnee. "In der zweiten Nachthälfte kommt der Schnee auch im Flachland an", sagt Wetterexperte Thiele. Vor allem in Bayern und Sachsen sollten sich Autofahrer deswegen auf Glätte einstellen. Im Norden und an der Ostsee weht zudem ein kräftiger Wind, örtlich sind auch Sturmböen möglich. Köln, Berlin und Hamburg erwarten 6, München 4 Grad.

"Am Donnerstag kommt vom Westen her wieder mildere Luft nach Deutschland", prognostiziert Thiele. Die letzten Schauer der Nacht ziehen im Tagesverlauf nach Nordosten ab. "Im Süden und in der Mitte kann dann auch mal die Sonne rauskommen", sagt Thiele. Im Norden hingegen bleibt es den Tag über trüb. Erst am Abend ziehen von Südwesten neue Regenwolken auf. In Hamburg und Berlin zeigt das Thermometer 8 Grad. Das Ruhrgebiet erwarten 11, München 10 Grad.

Am Wochenende wird es "außergewöhnlich mild"

Zwar ist es am Freitag erst einmal vorbei mit dem stürmischen Wetter, doch Sonne und Winterwetter sind noch immer nicht in Sicht. Dafür wird das Wetter überall in Deutschland wechselhaft, immer wieder ziehen Regengebiete über das Land. "So richtig trocken wird es deshalb eigentlich nirgendwo", sagt Thiele. Nur der südliche Teil Niedersachsens und Sachsen könnten vom Regen verschont bleiben. Am kräftigsten regnet es im Norden. Der Rest des Landes muss sich auf wiederkehrende Schauer einstellen. In Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern kann zudem zumindest phasenweise die Sonne rauskommen. Passend dazu wird es ab Freitag wieder milder. In Berlin zeigt das Thermometer 11, in Bremen 12 Grad. In München werden 14 Grad erwartet. Spitzenreiter ist das Rhein-Main-Gebiet: Hier sind sogar frühlingshafte 16 Grad möglich.



Das Wochenende startet durchwachsen. "Immer wieder rücken uns Tiefs auf die Pelle, die es mal im Norden, mal im Süden kräftig regnen lassen", prognostiziert Thiele. Die Regenphasen wechseln sich am Samstag im gesamten Land immer wieder mit trockenen Abschnitten ab. Auch der Wind bleibt uns am Wochenende erhalten, wenn auch nicht mehr so stark wie zu Beginn der Woche. "Es wird außergewöhnlich mild – winterlich ist das nicht mehr", sagt Thiele. Der Schnee, der noch zu Beginn der Woche gefallen ist, wird im Flachland spätestens über das Wochenende abtauen. Hamburg erwarten 12, Berlin 13 Grad. In München zeigt das Thermometer 15, im Breisgau 16 Grad. Nur an den Küsten bleibt es mit 8 bis 9 Grad einstellig.

Wintereinbruch ab Mitte nächster Woche?

Am Sonntag ändert sich wenig. Es bleibt grau, trist und nass – und das im ganzen Land. "Es wechseln sich Schauerwetter mit gelegentlichen Auflockerungen ab, in den Alpen könnte sogar die Sonne rauskommen", sagt Thiele. Im Norden sinken die Temperaturen. In Hamburg zeigt das Thermometer 8, auf Rügen nur noch 7 Grad. Das Ruhrgebiet erwarten 11, München 14 Grad.

Auch am Montag setzt sich der Trend vom Wochenende fort. Es bleibt wechselhaft mit wiederkehrenden Regenphasen und vereinzelt Sonne. Auch an den Temperaturen ändert sich vorerst nicht viel. "Ab Mitte der Woche könnte sich aber der Winter zurückmelden, zumindest auf dem Thermometer", prognostiziert Thiele. Sicher sei das aber keinesfalls. Dafür müsse man die Modelle der kommenden Tage abwarten.