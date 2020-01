7.000 Menschen wegen Coronavirus festgesetzt

Kreuzfahrtpassagier: "Die Leute werden nervös"

30.01.2020, 16:50 Uhr | t-online.de, joh

Seit einigen Stunden sitzen Tausende Menschen an Bord der Costa Smeralda in Italien fest, weil Passagiere auf Coronavirus-Verdacht untersucht werden. Einige twittern vom Schiff – und machen ihrem Ärger Luft.

7.000 Menschen sitzen derzeit an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda" fest. Grund dafür war der Verdacht, dass zwei Passagiere mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, sagte ein Sprecher der Reederei. Sie und ihr Mann wurden isoliert. Inzwischen deuteten erste Tests eine Entwarnung an. Doch die Informationen scheinen die Passagiere nur schleppend zu erreichen.

Die Situation auf der Costa Smeralda scheint angespannt zu sein. Ihre Eindrücke von der Situation vor Ort teilen einige Passagiere bei Twitter mit. Ein Nutzer schreibt etwa, höchstwahrscheinlich müssten sie mindestens 12 Stunden oder länger an Bord bleiben. Er nennt sich LeoDiCabrio und postet dazu: "Die Leute sind sehr nervös."

"Bislang ist es ruhig"

Maria Cartagena befindet sich ebenfalls an Bord. Sie schreibt, dass einem eigentlich niemand etwas sage. Sie habe aber gehört, dass die Tests in ein Labor in Rom gebracht worden seien. "Bislang ist es ruhig an Bord", twittert sie.

Marina Guerro hingegen sieht das anders. Sie postet ein Video und schreibt dazu an das Kreuzfahrtunternehmen gerichtet: "Halten Sie uns seit 8 Uhr ohne jegliche Information hier fest und sagen, dass es sich um NORMALE Gesundheitskontrollen handelt? Wir sind Menschen!"

Esta es la normalidad que vivimos a bordo.Nos han informado a las 14 q había alguien enfermo a bordo.Q hasta esta noche no sabremos los resultados.Esa s la única información q ha dado @costacruceros a bordo dl #CostaSmeralda xlomenos estamos tranquilos,xo q falta d comunicación! pic.twitter.com/ZrOj3H33Mw — Marina Guerrero (@Xaideta) January 30, 2020

M.Tazi macht seinem Ärger Luft und schreibt: "Wenn Sie nicht in der Lage sind, jemanden, der sich zwei Wochen zuvor in China aufgehalten hat, nicht an Bord zu lassen, gefährdet das das Leben anderer."

An Bord des Schiffes befindet sich offenbar auch ein Mann aus der Schweiz, wie "Blick" berichtet. Andy Ruckstuhl habe aus den Medien von dem Verdacht an Bord erfahren. "Wir wollten am Morgen für einen Ausflug von Bord, wurden aber plötzlich daran gehindert, weil niemand mehr das Schiff verlassen durfte", erklärte er dem Magazin. Bis jetzt sei man nicht konkret informiert worden, es werde immer nur von Gesundheitsmaßnahmen gesprochen. Die Stimmung an Bord beschreibt er als entspannt.