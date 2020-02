Unfall in Rheinland-Pfalz

Schulbus kommt von Straße ab – mehrere Kinder verletzt

05.02.2020, 09:35 Uhr | AFP

In Rheinland-Pfalz ist ein Bus mit Schulkindern von der Straße abgekommen – mehrere Kinder wurden leicht verletzt. Offenbar hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme.

Bei einem Schulbusunfall in Rheinland-Pfalz sind offenbar mehrere Kinder leicht verletzt worden. Der mit mehreren Dutzend Schülern besetzte Bus kam am Mittwochmorgen zwischen Mandern und Kell am See von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Trier mitteilte. Vermutlich litt der Fahrer an medizinischen Problemen.

Der Bus blieb neben der Fahrbahn stehen. Einige Schüler klagten danach unter anderem über Rückenschmerzen. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Die Schüler wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und dort bei Bedarf in der Turnhalle medizinisch versorgt.