Zugunglück im Elsass

Hochgeschwindigkeitszug TGV springt aus den Gleisen

05.03.2020, 11:51 Uhr | dpa

Die TGV-Züge sind die schnellsten Frankreichs. Jetzt ist ein Zug dieser Baureihe im Osten Frankreichs teilweise entgleist – der Zugführer wurde bei dem Vorfall verletzt.

Nördlich von Straßburg ist ein TGV-Hochgeschwindigkeitszug teilweise entgleist. Bei dem Vorfall hätten ein Mensch schwere und 20 weitere Menschen leichte Verletzungen erlitten, teilte die Präfektur Bas-Rhin am Donnerstag mit. Der Zug sei gegen 7.45 Uhr in der Nähe von Zabern (Saverne) im Elsass von den Gleisen gerutscht. An Bord befanden sich nach Angaben der Präfektur 348 Fahrgäste. Mehr als 90 Einsatzkräfte seien vor Ort.

Der Zugverkehr in beide Richtungen wurde umgeleitet, es kam zu Verspätungen. Einem Bericht des Radiosenders France Bleu zufolge erlitt der Zugführer schwere Verletzungen. Demnach war der Triebwagen und die vier ersten Wagen des Zugs von den Gleisen gerutscht.

ACCIDENT DE TGV : Un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé ce matin à Ingenheim en Alsace. Plusieurs blessés, dont le conducteur dans un état grave. Des vitres du train, qui transportait 300 passagers, ont été brisées (DNA). pic.twitter.com/fk4zOnKZm5 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 5, 2020

Nähere Angaben gab es zunächst nicht. Der TGV war auf dem Weg von Straßburg nach Paris und hatte den Bahnhof in Straßburg nach Angaben der Präfektur um 7.19 Uhr verlassen. Die Hochgeschwindigkeitszüge können eine Geschwindigkeit von bis zu 320 Kilometern pro Stunde erreichen.