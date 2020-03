Donald Trump will den Coronavirus in den USA eindämmen, nimmt es mit den Fakten aber nicht sehr genau. So soll Google eine hilfreiche Website quasi startbereit haben – doch das Unternehmen dementiert.

Eine Website, die bei der Eindämmung des Coronavirus helfen soll, hat US-Präsident Donald Trump am Freitagabend den Amerikanern versprochen. Der Internetriese Google, beziehungsweise eine andere Tochter der Mutterkonzerns Alphabet, arbeite daran mit einem großen Entwicklerteam und habe bereits bedeutende Fortschritte erzielt.

Das Unternehmen selbst war von dieser präsidialen Verheißung überrascht; schnell folgte ein Dementi. Denn das Google-Schwesterunternehmen Verily Life Sciences befinde sich erst in einem "frühen Stadium der Entwicklung", so Google am Freitag.

Der Konzern arbeitet an der Entwicklung einer Website, mit deren Hilfe Bürger anhand ihrer Symptome selbst abschätzen können sollen, ob ein Test auf das neuartige Coronavirus notwendig ist. Google-Angaben zufolge soll die Website zunächst in der Region rund um San Francisco getestet und das Projekt dann allmählich weiter ausgeweitet werden.

Wie Trump machte auch sein Vizepräsident Mike Pence offensichtlich falsche Angaben. So solle ein Startdatum für die neue Website voraussichtlich bereits am Sonntagabend bekannt gegeben werden: "Man kann auf die Website gehen, seine Symptome eingeben und bekommt dann Hinweise, ob ein Test angeraten ist oder nicht", sagte Pence. Zudem werde die Website dem Nutzer Anlaufstellen in seiner Nähe nennen, wo ein Virus-Tests vorgenommen werden könne.

Also just to make this even more extremely clear: our story has a Verily spokesperson *on the record* saying the site is not ready, was not meant to be announced this way, and will only be for the Bay Area if and when it does arrive. Trump lied. https://t.co/IiXTk1bI9j pic.twitter.com/sw1Pv5BApT