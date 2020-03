Maßnahmen in den USA

Gigantische Krankenhausschiffe im Einsatz gegen das Coronavirus

20.03.2020, 12:21 Uhr

Die Coronavirus-Krise ist längst auch in den USA angekommen. Mittlerweile sind alle Bundesstaaten betroffen. Das Verteidigungsministerium sendet Schiffe der Marine.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat US-Verteidigungsministerium Schiffe der Marine an die Ost- und Westküste des Landes gesendet. Sie sollen helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infizierte zu behandeln. So soll unter anderem der medizinischen Bedarf in der bevölkerungsreichsten Stadt New York gedeckt werden.

Auch in den USA sind Tausende Menschen infiziert, Millionen bleiben zuhause. New York, Washington und Kalifornien haben als Bundesstaaten die meisten Infiizierten.

Die gigantischen Krankenhausschiffe, die jetzt in den USA zum Einsatz kommen, sehen Sie oben im Video – oder hier.