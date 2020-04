Redakteure im Homeoffice

Verlorenes Zeitgefühl: Welchen Tag haben wir? Und welches Jahr?

01.04.2020, 14:24 Uhr | t-online.de, loe, ari, cj, ds, sle

Neue Herausforderungen erfordern neue Wege: Für die Welt, unser Land und jeden Einzelnen. Sechs Redakteure berichten, was sie jetzt beschäftigt, sorgt oder freut. Denn das Coronavirus bringt auch ganz neue Erkenntnisse.

Auch die t-online.de-Redaktion arbeitet aktuell im Homeoffice. Es war ein seltsames Gefühl, die gewohnten Redaktionsräume bis auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Welche Gedanken, Alltagsprobleme, aber auch kleine und schöne Momente uns alle beschäftigen und verbinden, lesen Sie in diesem Newsblog der etwas anderen Art. Vielleicht finden Sie sich ja auch selbst in den Geschichten wieder?

1. April, 14.17 Uhr: Warum der "Selbstoptimierungs-Quatsch" der Quarantäne kein Quatsch ist – Von Sophie Loelke

Ich habe in den letzten Tagen öfter Artikel gelesen, im Sinne von "Warum die Selbstoptimierung in der Quarantäne nervt" oder "Eine Pandemie ist keine Bodychallenge". Aber ganz ehrlich? Ich sehe das anders!



Erstens ist es doch schön, wenn Menschen sich eine Aufgabe suchen. Denn wer eine Aufgabe hat, der sieht einen Sinn und das lässt uns diese neue Phase besser überstehen, als ausschließlich nur "rumzuhängen". Besonders Menschen, die jetzt gar nicht mehr arbeiten, kann das sicher helfen. Diese Krise kann so auch – oder besonders – im ganz Kleinen etwas Positives bewirken, wie "Ich habe jetzt Zeit für Sport" oder "Ich habe jetzt Zeit, um gesund und frisch zu kochen". Ob wir uns das mit diesen neuen Aufgaben nur ein- und schönreden, damit alles halb so schlimm wirkt, ist egal. Was zählt, ist unser Gefühl dabei.

Zweitens: Besser eine neue "Challenge" entwickeln und das Beste draus machen, als durchgehend über andere, die Situation oder sich selbst zu meckern! Das erzeugt nur negative Gedanken und schlechte Laune. Wer keine "Challenge" machen möchte, der lässt es eben bleiben, lässt aber auch andere eine machen. Ganz einfach. Zwar sind die Social-Media-Kanäle grad voll von Yoga, Sport, Aufräumaktionen und gesunden Rezepten – aber eigentlich müsste den meisten heute klar sein, dass gerade Instagram eben die Plattform dafür ist. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht auch einfach mal faul auf der Couch liegen oder Essen bestellen.

Und wer jetzt Zeit hat, neue Gewohnheiten zu entwickeln (das dauert in der Regel fünf bis sechs Wochen, wenn man sie regelmäßig durchführt), der kann auch nach der Krise damit weitermachen. Denn einmal dran gewöhnt, wird man sie so schnell nicht wieder los.



31. März, 16.15 Uhr: Welchen Tag haben wir? Und welches Jahr? – von Anna Aridzanjan

Ich verliere fast jegliches Gefühl für Zeit. Wir haben (außer meiner Arbeitszeiten im Homeoffice) keine Struktur mehr. Was für ein absurdes Gefühl: Die völlige Freiheit von Terminen und Plänen lässt uns schwimmen, gibt uns gleichermaßen Freiheit und Überforderung. Ich weiß kaum noch, welcher Wochentag ist, geschweige denn das Datum. Beim Blick auf den Kalender erschrecke ich mich: Es ist ja immer noch März?

Für den Fall, dass ihr den Überblick verloren habt:



Heute ist der 59. März. — Anna Aridzanjan (@textautomat) March 30, 2020

Was den Alltag mit Kind betrifft, befinden wir uns im Spannungsfeld von "himmelhoch jauchzend" bis "zu Tode betrübt". Mal findet unsere Tochter es wahnsinnig toll, so viel Zeit mit uns zu verbringen, morgens nicht gehetzt werden zu müssen, Kuchen zum Frühstück zu essen und jeden Quatsch mit uns machen zu dürfen. Und mal hat sie einfach nur die Nase voll von uns. Sie braucht Abwechslung, andere Kinder. Und als Einzelkind ist sie nun einmal in der Unterzahl. Das ist gemein, aber gerade leider nicht zu ändern.

Was wir Eltern machen können: Noch mehr mit ihr herumalbern, noch mehr Verständnis zeigen, noch mehr zum Kind werden. Es ist für uns alle eine Ausnahmesituation. Und wenn es hilft, im Spiel den Partyhut zum Mundschutz umzufunktionieren, dann machen wir das eben!

Mundschutz selber basteln? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! (Bitte nicht nachmachen) (Quelle: privat)



31. März, 15.42 Uhr: Dieses Draußen – es gibt mir nichts mehr (außer Burger) – von Charlotte Janus

Es ist ein komisches Gefühl, nach zwei Wochen zum ersten Mal die Wohnung zu verlassen. Wie mag die Welt jetzt wohl aussehen, frage ich mich. In meinem Kopf spielen sich dystopische, postapokalyptische Szenen ab: Alles ist verrammelt, es herrscht gespenstische Stille, wenige Menschen sind nur auf der Straße zu sehen. Diese huschen in Schutzmasken durch die Gegend. Alle versuchen, bloß keine Präsenz eines anderen zu spüren, und suchen schnellstmöglich wieder Zuflucht in der virenfreien Geborgenheit des eigenen Heims. Hoffentlich schaffe ich es, die Regeln dieser neuen Welt zu befolgen. Ich will da nicht hin, in dieses Draußen. Aber ich muss einkaufen.

Was ich sehe, als ich auf die Straße trete, überrascht mich. Viele Geschäfte haben zu. Aber: Die Buchhandlung an der Ecke ist offen, auch Feinkostläden scheinen in Berlin zum lebensnotwendigen Bedarf zu gehören. Die Straßen sind voll, am Platz sitzen Menschen mit ihrem Coffee to go und quatschen mit Freunden. Ausweichen tut mir auf dem Gehweg auch selten jemand. Die Normalität ist erschreckend. Nimmt eigentlich irgendjemand dieses Virus ernst?

Das erste Mal wieder draußen unterwegs. (Quelle: privat)



Beim Supermarkt muss ich eine halbe Stunde anstehen, bevor ich reinkomme. Es ist also doch etwas anders. Auf dem Nachhauseweg hole ich mir einen Burger. Nach zwei Wochen immer abwechselnd Nudeln oder Curry, eine traumhafte Alternative. Vor dem Laden randalieren vier betrunkene Jugendliche. Als ich versuche, ihnen aus dem Weg zu springen, pöbeln sie mich an: "Haste etwa Corona-Angst, oder was?" Das Draußen gefällt mir nicht mehr, weil viele Menschen sich benehmen als sei alles wie immer. Glücklicherweise erzählt mir eine Freundin, dass die Menschen anderswo in Berlin umsichtiger seien.

26. März, 20.45 Uhr: Eine Ode an die Festivals oder: Dieses Jahr müssen wir uns der Realität stellen – von Sophie Loelke

Ich möchte betonen, dass ich froh bin, gesund zu sein und meine Familie ebenfalls gesund zu sehen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch sehr traurig bin, auf viele schöne Events und Reisen verzichten zu müssen (und wie es aussieht, bald auch auf Toilettenpapier, wenn das so weitergeht!). Wir müssen nicht gleich in ausartendes Selbstmitleid versinken. Aber dass, was wir hier erleben, ist neu. Jeder Einzelne hat dadurch seine persönlichen Einbußen.



Daher: Trotz unseres Wissens um die teils dramatische Weltlage haben wir das Recht, auch unsere eigenen kleinen Verluste zu bedauern. Dadurch können wir damit abschließen und sie uns innerlich für nächstes Jahr zurechtlegen. Und uns vielleicht auch etwas von den bedrohlicheren Schlagzeilen ablenken, die wir jeden Tag lesen. Das tue ich hin und wieder.



Ein Beispiel: Für meine Freunde und mich sind Festivals die Highlights des Jahres. Sie sind mein persönlicher Spielplatz, um in den Worten der Tochter meiner Kollegin Anna zu sprechen. Kaum ist eines zu Ende, freuen wir uns bereits auf das nächste Jahr. Vergleichbar mit Fernweh oder Vorfreude auf große Reisen. Aber bald kann es für jedes einzelne heißen: Gestrichen. Die ersten sind bereits abgesagt.

Auf Festivals werde ich diesen Sommer wohl verzichten müssen. Als Trost habe ich mir die schönsten Erinnerungen der letzten Jahre aufgehängt. Vom Homeoffice aus habe ich sie gut im Blick. (Quelle: privat)



Die Vorstellung, erstmals auf diese Musikfestivals verzichten zu müssen, ist absurd. Verzichten auf diese Tradition. Auf dieses friedliche Zusammenkommen von Menschen, die alle aus denselben Gründen da sind: Musik. Liebe. Gemeinschaft. Denn es ist für mich nicht einfach "nur feiern gehen", sondern eine Einstellung, eine Zelebrierung von Freiheit. Klingt groß für ein bisschen Musik und Tanzen? Fühlt sich aber tatsächlich so an!

Die Festivalzäune grenzen die Erde da draußen von der musikerfüllten Blase innerhalb der Gatter ab. Die Menschen in dieser Blase leben für ein Wochenende in einer ganz anderen Welt – fernab der Realität. Geflüchtet, um den Kopf frei zu tanzen, um einmal keine Informationsflut an Schlagzeilen zu lesen, um für ein Wochenende nur Lebenslust zu spüren. Dort sind wir alle gleich und frei. Niemand wird für irgendetwas angeprangert. Wir können uns kleiden, wie wir wollen, können uns bewegen, wie wir wollen.



Es wäre genau das Richtige nach so einer Krise. Nur ist es noch nicht "Danach"



Ein Hoffnungsschimmer hakt sich dennoch ganz hinten in meinem Kopf fest. Ähnlich wie bei meiner Kollegin Anna und ihrer kleinen Tochter, die auch einfach nur wieder auf ihren Spielplatz möchte. Wer weiß, was noch für Wunder passieren könnten? Der Durchbruch beim Impfstoff, ein plötzliches Abklingen der Infektionen … Alles erholt sich schnell. Aber der Schimmer lässt nach. Ich akzeptiere es langsam. Die Kollegen von "Vice" haben die Gefühle von Festivalliebhabern passend zusammengefasst: Letztendlich sollten wir uns diesen Sommer wohl nicht aus der Realität flüchten, sondern uns ihr knallhart stellen und alles dafür tun, dass Normalität zurückkehren kann. Nach und nach. Alle gemeinsam. Dann freuen wir uns umso mehr auf das nächste Jahr.



