Scholz weist Söder-Forderung nach Steuersenkungen zurück

06.04.2020, 04:22 Uhr | aj, rtr

Talk-Runde bei "Anne Will": Die Gäste diskutierten das Thema Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. (Quelle: NDR/ Wolfgang Borrs)

Markus Söder will den Soli für alle abschaffen und außerdem Steuern senken – auch für Bürger mit sehr hohem Einkommen. Bei "Anne Will" stellt Olaf Scholz nun klar: Spitzenverdiener sollen nicht entlastet werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Forderungen von CSU-Chef Markus Söder nach flächendeckenden Steuersenkungen zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Krise zurückgewiesen. Der Grund: Er lehne Steuersenkungen für Vermögende ab. Wegen der Corona-Krise werde der Bund ab 2023 für 20 Jahre die Schulden abzahlen müssen, die er jetzt neu aufnehme, sagt der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Anne Will" am Sonntagabend. Da könne es keine Steuersenkungen für Leute geben, die 200.000 oder 300.000 Euro verdienten.

Scholz: Das Konzept ist nicht plausibel

CSU-Chef Markus Söder hat nach der Krise flächendeckende Steuersenkungen gefordert, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen."Der Soli muss schneller und für alle abgeschafft werden", sagte Söder. Darüber hinaus "sollten wir die Einkommensteuer insgesamt absenken, damit möglichst viele Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche haben", erklärte der bayerische Ministerpräsident.

Da hielt Scholz nun deutlich dagegen: "In dieser Situation sich vorzustellen, dass Bürger mit sehr, sehr hohen Einkommen jetzt eine Steuerentlastung bekommen, ist nicht plausibel." Das sei der Grund warum Union und SPD sich zu dem Thema bisher nicht einig geworden seien.

Europa will Produktion von Schutzkleidung ankurbeln

Zudem kündigte der Vizekanzler für Montag Beschlüsse der Bundesregierung zur Versorgung mit medizinischer Schutzkleidung an. Es gehe unter anderem um eine stärkere Produktion von Schutzmasken im Inland, sagte Scholz.

Unternehmen, die in der Krise auf die Fertigung medizinischer Ausrüstung umschwenken, sagte der SPD-Politiker zudem Unterstützung zu. Es werde vom Staat Abnahmegarantien und attraktive Preise geben, so Scholz in der ARD. Eine Überproduktion wäre in der aktuellen Situation auch kein Problem, weil viele Länder auf der Suche seien nach solchen Gütern.



Das werde auch für Arzneimittel gelten. Manches werde dann teurer. "Das ist aber auch richtig so." Der erfolgreiche Maschinenbau werde dabei für Deutschland hoffentlich ein Vorteil sein, sagte Scholz.