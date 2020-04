Zahlen der Johns-Hopkins-Uni

Zweiter Tag in Folge mit fast 2000 Corona-Toten in den USA

09.04.2020, 09:57 Uhr | dpa

Freiwillige Helfer stellen in der Kathedrale St. John the Divine in New York Betten für Corona-Patienten auf. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa. (Quelle: dpa)