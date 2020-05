Nahe Bad Hersfeld

Jugendlicher stirbt bei Motorradunfall auf Autobahn

06.05.2020, 09:11 Uhr | dpa

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem schwere Unfall auf einer Autobahn bei Bad Hersfeld ums Leben gekommen. Ein am Unfall beteiligter Autofahrer wurde ebenfalls verletzt.

Nach einem schweren Unfall mit einem Toten auf der A4 hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Bei dem Unfall kam am Dienstagabend auf der A4 nahe Bad Hersfeld ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben. Ein Autofahrer habe die Spur gewechselt und sei dabei mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 16-Jährige sei durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert worden und auf der Fahrbahn liegengeblieben. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 26 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Nach ersten Erkenntnissen könnte die tiefstehende Sonne die Sicht behindert und so den Unfall begünstigt haben.