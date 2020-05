Unfall im Sauerland

Kradfahrer kracht in Lkw – und stirbt in Fluss

14.05.2020, 00:46 Uhr | dpa

Im Sauerland ist ein Kradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 28-Jährige prallte in einen Lkw und landete in einem Fluss neben der Straße.

Ein 28 Jahre alter Kradfahrer ist im Sauerland frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt – und dann in einen Fluss neben der Straße geschleudert worden. Er kam dabei ums Leben.



Laut Zeugenaussagen sei der Mann am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 236 in Werdohl mit seinem Motorrad plötzlich nach links ausgeschert, berichtete die Polizei. Die Straße verläuft an dem Unglücksort parallel zur Lenne.



Der 43-jährige Lkw-Fahrer und seine zwei Begleiter erlitten Schocks. Der Unfall passierte gegen 17.00 Uhr. Die Bundesstraße war auch am späten Abend noch gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.