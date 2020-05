Unglück in Ladenburg

Feuerwehr kämpft gegen Großbrand in Fabrikgebäude

19.05.2020, 19:35 Uhr | dpa, rew

Eine riesige Rauchwolke hängt über einer Stadt in Baden-Württemberg. Dort ist in einem Unternehmen offenbar zu einem Feuer gekommen. Die Polizei räumte alle umliegenden Gebäude.

Wegen eines Großbrandes in einem Fabrikgebäude in Ladenburg in Baden-Württemberg hat sich eine große Rauchwolke über der Stadt gebildet. "Der Rauch zieht in Richtung Westen, wir müssen dafür sorgen, dass alle Anwohner ihre Fenster geschlossen halten", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen-Presse Agentur.

Der Nachrichtenagentur zufolge wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt. Wie der Rundfunksender SWR berichtete, wurden die Firma und die Nachbargebäude bereits geräumt.

Dem SWR zufolge berichteten Augenzeugen von einer Explosion im Gebäude, die die Polizei dem Sender aber zunächst nicht bestätigen wollte. Bei dem Gebäude handelt es sich laut SWR um eine Kunststoff-Firma. Die Ursache sowie eine mögliche Schadenshöhe des Brandes waren zunächst nicht bekannt.