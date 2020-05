Unfall nahe Moskau

Russischer Militärhubschrauber stürzt ab – Crew tot

20.05.2020, 08:04 Uhr | dpa

Nahe Moskau hat es einen Hubschrauberabsturz gegeben. Die Maschine des Militärs ist in einem unbewohnten Gebiet hart aufgeschlagen. Mindestens drei Menschen habe dabei ihr Leben verloren.

Beim Absturz eines russischen Militärhubschraubers nahe Moskau ist die gesamte Crew ums Leben gekommen. Die Maschine des Typs Mi-8 sei am Dienstagabend in einem unbewohnten Gebiet bei Klin rund 90 Kilometer nordwestlich der russischen Hauptstadt hart aufgeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Tass zufolge mit.

Die Crew sei an ihren Verletzungen gestorben. Medienberichten zufolge waren mindestens drei Menschen an Bord. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Der Helikopter habe keine Munition mit sich geführt, hieß es.