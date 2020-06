Feuerwehr entdeckt weitere Leiche

Aus neuntem Stock: Bewohner springt aus brennender Wohnung

22.06.2020, 14:09 Uhr | AFP

Ein Feuer bricht in einem Wohnhaus aus. Aus der neunten Etage springt ein Bewohner des Hauses – er ist sofort tot. Bei ihrem Einsatz entdecken die Feuerwehrleute jedoch noch einen weiteren Toten.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist wegen eines Feuers aus der neunten Etage gesprungen. Er war sofort tot, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte. Der Brand war am Montagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in der Wohnung des Mieters ausgebrochen. Dessen Identität war zunächst noch unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden später in einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses einen weiteren Toten. Dieser Fall steht demnach nicht in Zusammenhang mit dem Brand, die Wohnung war nicht davon betroffen. Laut Polizei gibt es Hinweise, dass der Menschen schon vor längerer Zeit starb. Es gebe auch keine Indizien für ein Fremdverschulden.