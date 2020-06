Aus vierter Etage

94-Jähriger stürzt über Balkongeländer und stirbt

25.06.2020, 08:41 Uhr | AFP

In einem Altersheim in Baden-Württemberg ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein 94-Jähriger fiel dort von einem Balkon. Gerufene Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

In Baden-Württemberg ist ein 94-Jähriger aus der vierten Etage eines Altersheims gestürzt und gestorben. Der Mann beugte sich am Mittwochabend über das Balkongeländer des Heims in Fellbach und verlor offenbar das Gleichgewicht, wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte.

Er fiel über das Geländer in die Tiefe. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus.