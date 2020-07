Aufnahmen aus Ungarn

Trotz Corona: Ausgelassene Badepartys sorgen für Aufsehen

27.07.2020, 12:35 Uhr | mt, t-online.de

Sie haben sichtlich Spaß im Wasser: Ohne Beschränkungen und Abstand haben zahlreiche Menschen in Ungarn die "Nacht der Bäder" gefeiert – trotz steigender Infektionszahlen.

Die Bilder wirken in Zeiten des Coronavirus skurril: Ausgelassener Badespaß in Ungarn hat heftige Diskussionen ausgelöst. Dutzende Schwimm- und Heilbäder haben sich am vergangenen Wochenende an der Aktion beteiligt. Das Planschen und Feiern will sich dort niemand verderben lassen. Noch ist in Ungarn zwar keine zweite Corona-Welle in Sicht, doch die Zahlen steigen aktuell.

Wie es vor Ort aussah, warum für Experten nicht das Wasser das eigentliche Problem ist und wie sich die Beteiligten verteidigen, sehen Sie oben im Video oder hier.