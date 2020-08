Umleitungen unpassierbar

Fahrbahn überflutet – A8 in Bayern in beide Richtungen gesperrt

04.08.2020, 07:58 Uhr | dpa

Heftige Unwetter sorgen für Überschwemmungen in Süddeutschland: Die A8 musste auf einem Teilstück in beide Richtungen komplett gesperrt werden. (Quelle: Bernd März/imago images)

Hochwasser hält Südostbayern in Atem: Die Autobahn 8 musste auf einem Teilstück nun sogar in beide Richtungen gesperrt werden. Die Fahrbahnen sind überflutet.

Wegen Überflutungen durch Hochwasser ist die Autobahn 8 in Bayern auf einem Teilstück nahe Rosenheim in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecke sei ebenfalls geflutet und nicht befahrbar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Eine weiträumigere Umleitungsstrecke werde derzeit noch geplant.



Die Sperrung zwischen Frasdorf und Achenmühle dürfte den Angaben zufolge noch mehrere Stunden andauern.