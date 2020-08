Neuinfektionen steigen

Im Video: Wie Afrika das Coronavirus eindämmen will

07.08.2020, 12:23 Uhr | mt, t-online.de

Coronavirus: Die Infektionen in Afrika steigen – so reagieren die Länder. (Quelle: Euronews German)

Alkoholverbot in Botswana: Auch andere afrikanische Länder verschärfen ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. (Quelle: Euronews German)

Infektionen steigen in Afrika – Länder reagieren

Die Strände in den Küstenregionen, an denen sich sonst die Urlauber tummeln, sind leer. Die Zahl der Ansteckungen steigt in vielen afrikanischen Ländern. Strenge Auflagen sind die Folge, vor allem beim Alkohol.

Die afrikanischen Staaten und ihre Regierungen reagieren auf die zum Teil starke Zunahme an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Um die Ausbreitung des Erregers einzuschränken, reagieren Staaten wie Gambia, Botswana oder Mosambik. In ganz Afrika gibt es die meisten Ansteckungen in Südafrika, gefolgt von Ägypten und Nigeria. Örtliche Experten betonen: Das Virus sei weiter auf dem Vormarsch.





