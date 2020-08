Wetter in Deutschland

Hier kracht es am Wochenende

Rheingau-Taunus-Kreis: Ein Blitz schlägt am Morgen bei einem Gewitter im Taunus nordwestlich von Eltville am Rhein ein. (Quelle: dpa)

"Emil" bleibt uns auch am Wochenende erhalten: Das Hoch schiebt warme Luft über Deutschland. Vereinzelt drohen erneut Unwetter. Es soll aber nicht mehr so heiß werden.

Das große Schwitzen geht erstmal weiter: Hoch "Emil" über Skandinavien bestimmt weiter unser Wetter – mit schwülheißer Luft, lokalen Gewittern und Starkregen. Am Wochenende sinken die Temperaturen endlich auf erträgliche Werte.

Nur noch vereinzelt Gewitter

Dann nimmt auch die Gewitterwahrscheinlichkeit etwas ab und es wird wieder ein bisschen kühler, wie der DWD mitteilte. "Die große Hitze zieht dann etwas ab, aber es bleibt sommerlich bei 25 Grad und mehr", sagt die Meteorologin Maria Testorp vom Wetterdienst Meteogroup. "'Emil'' scheint sich zwar abzuschwächen, aber wirklich kühl wird es erstmal nicht."

Berlin und Brandenburg erwartet zum Wochenende ein Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern. Für den Samstag kündigt der DWD eine dichte Wolkendecke, einzelne Schauer sowie unwetterartige Gewitter an. In der Uckermark und den angrenzenden Bereichen hingegen scheint teils die Sonne. Es sollen schwülwarme 28 Grad werden. Auch am Sonntag ändert sich die Wetterlage im Vergleich zu den beiden Vortagen kaum: Schauer oder Gewitter, lokale Unwetter und eine starke Bewölkung. Gebietsweise kann es sich ab den Abendstunden auflockern und es soll heiter werden. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich 28 bis 30 Grad.

Heftige Gewitter zogen über Deutschland hinweg

Bereits am Dienstag waren heftige Gewitter über Teile Deutschlands gezogen. In Rheinland-Pfalz beeinträchtigte Starkregen den Verkehr entlang der Mosel für Stunden. Einzelne Straßen waren wegen umgestürzter Bäume oder eines Erdrutsches nicht befahrbar. In Bayern rückte die Feuerwehr Schweinfurt wegen des Unwetters am Abend 90-mal aus. In den meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller.

In der Nacht zum Freitag verursachten Unwetter in Nordrhein-Westfalen stellenweise Chaos. Eine Oberleitung der Bahn bei Lippe wurde durch einen umgestürzten Baum zerstört.

Mit einem Kälteeinbruch rechnet Maria Testorp auch nach dem Wochenende nicht: "Wir haben mittlerweile die längste Phase mit überdurchschnittlichen Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen", so die Meteorologin. " Und der August steht auch wieder hoch im Kurs, der heißeste zu werden."