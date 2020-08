Vorfall in Bayern

Hubschraubereinsatz nach Kreuzotterbiss

13.08.2020, 17:57 Uhr | dpa

Die Neugier wurde einem jungen Mädchen zum Verhängnis: Eine Kreuzotter biss der Elfjährigen in die Hand. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Elfjährige wollte eine Kreuzotter sehen und hob eine Wurzel hoch – da biss die 20 bis 30 Zentimeter lange Schlange sie in den Zeigefinger. Ein Junge hatte das Tier zuvor entdeckt und wollte es dem Mädchen zeigen.

Der Notfall ereignete sich am Mittwoch auf der Wiese vor der Neuen Traunsteiner Hütte an der Reiter Alpe bei Bad Reichenhall, wie das Bayerische Rote Kreuz in Bad Reichenhall am Donnerstag mitteilte. Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" landete vor der Hütte. Die Helfer versorgten die junge Patientin notärztlich, schienten die inzwischen stark geschwollene Hand und flogen sie zum Klinikum Traunstein, wo sie eine Nacht bleiben musste.