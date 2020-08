Wetter in Deutschland

Es kommen Hitze und Gewitter – dann ist der Hochsommer vorbei

20.08.2020, 17:41 Uhr | t-online.de

Das heiße Wetter nimmt so langsam ein Ende. Wo es krachen kann und wie tropisch die Temperaturen in den kommenden Tagen teilweise noch sind, zeigen wir im Video. (Quelle: t-online.de)

Erst Hitze, dann die kalte Dusche: Der Hochsommer kommt zum Ende der Woche mit voller Wucht zurück. Erst am Sonntag beruhigt sich das Wetter. Und so bleibt es dann auch erst einmal.

Der Hochsommer nimmt noch einmal richtig Fahrt auf. Am Freitag könnten wieder Hitzerekorde fallen. Auch Unwetter werden uns am Wochenende begleiten. Doch dann ist es schlagartig vorbei mit dem Hochsommer.

Am Freitag klettern die Temperaturen verbreitet auf über 35 Grad. "Besonders warm wird es in Sachsen-Anhalt", weiß Wetter-Expertin Stefanie Scharping von der Meteogroup. Hier sticht besonders Wittenberg mit stolzen 37 Grad hervor. Auch der Süden bekommt die volle Hochsommer-Packung: München kann sich auf 34, Stuttgart sogar auf bis zu 37 Grad freuen. "Im Süden und im Osten gibt es Sonne pur", so Scharping.

Heftige Unwetter von der Eifel bis zur Ostsee

Von der Eifel bis zur Ostsee kann es dagegen ungemütlich werden: "Dort kann es auch heftige Schauer und Gewitter geben", sagt Scharping. Auch die Temperaturen sind hier nicht ganz so heiß. Lediglich 24 Grad in der Eifel im Westen und in Kiel im Norden soll es geben. Das Rheinland um Köln kommt auf 27 Grad.

Auch in der Nacht gibt es für den Osten kaum Abkühlung. In Berlin und in der Lausitz muss man sich auf Tropennächte mit über 20 Grad einstellen. Im Rest des Landes gehen die Temperaturen auf bis 15 Grad zurück.

Am Samstag bleibt es warm, aber nicht mehr ganz so heiß. Die Temperaturen pendeln sich bei 21 bis 27 Grad ein. Erhalten bleiben uns die Unwetter. Scharping: "Wo es am Vortag noch schön war, ist es das am Samstag nicht mehr". Besonders in den Mittelgebirgen und in Alpen kann es zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen.



Im Norden und im Westen wechseln sich hingegen Sonne und Wolken ab, es bleibt freundlich. Saarbrücken, Dortmund und Hamburg kommen dabei auf 25 Grad, In Norddeich an der Nordsee werden es 21 Grad. Im Osten werden 25 Grad, im Süden 24 Grad erreicht.

Ab Sonntag deutschlandweit freundlich – aber kein Hochsommer mehr

Am Sonntag wird es deutschlandweit freundlicher bei 19 bis 26 Grad. Nur noch im Norden und Nordwesten kann es vereinzelnd zu Schauern kommen. Dort und in der Mitte der Republik wird es aber windig werden. Scharping prognostiziert starke Böen. Dazu kommt ein Sonne-und-Wolken-Mix. Lüdenscheid kommt auf 19 Grad, 21 Grad werden in Hamburg gemessen, in Frankfurt an der Oder gibt es 26 Grad, in München 22 Grad.







In der kommenden Woche bleibt uns dieses Wetter erhalten. Im Norden um Nordosten kann es noch Schauer geben, sonst gibt es Sonne und Wolken. Die Temperaturen kommen allerdings nur noch selten über 25 Grad. Scharping: "Mit dem Hochsommer ist es nach dem Wochenende erst einmal vorbei.