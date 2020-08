Unfall in Euskirchen

Einjähriges Mädchen durch Fenstersturz schwer verletzt

22.08.2020, 12:50 Uhr | dpa

Ein einjähriges Kind ist aus einem Fenster in der ersten Etage gefallen und wurde dabei schwer verletzt. Das Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein einjähriges Kleinkind ist durch einen Sturz aus einem Fenster im ersten Obergeschoss in Euskirchen schwer verletzt worden. Ob das Mädchen in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei am Samstag zunächst nicht sagen.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr. Das Kind wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie genau aus zu dem Vorfall kam, werde noch ermittelt.