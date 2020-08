Deutsche Wanderin stürzt in Tirol in den Tod

Tragödie in den Alpen

28.08.2020, 08:28 Uhr | dpa, AFP

Eine deutsche Wanderin ist in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Beim Abstieg ihrer Tour im Karwendelgebirge stürzte die 47-Jährige ab. Ihre Begleiterin konnte gerettet werden.

Eine 47-jährige deutsche Wanderin ist bei einer Bergtour im Karwendelgebirge in Österreich tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der 2.733 Meter hohen Kaltwasserkarspitze stürzte sie am Donnerstag aus bisher noch nicht geklärter Ursache rücklings 70 Meter in eine enge Steilrinne ab und zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Ihre 40-jährige deutsche Begleiterin und eine weitere Bergsteigerin wurden von der Crew des Notarzthubschraubers gerettet und in die Gemeinde Scharnitz geflogen.

Die beiden Frauen waren mit Fahrrädern gestartet und hatten am Mittag den Gipfel erreicht. Nach einer Rast stiegen sie entlang der Aufstiegsroute ab. Während des Abstieges mussten die Frauen einen direkt am Grad befindlichen Turm überklettern. Dort stürzte die 47-Jährige.

Das Karwendelgebirge liegt größtenteils in Tirol, zu einem kleineren Teil aber auch in Bayern. Es ist bei Wanderern und Wintersportlern beliebt.