Hubschrauber suchen die Herde

25 Rinder fliehen aus Halle vor Heuballen-Inferno

29.09.2020, 09:46 Uhr | dpa

In Bayern musste sich die Polizei auf die Suche nach einer ausgebüxten Rinderherde machen. Als ein nahes Lager mit Strohballen brannte, machten sich die Tiere los.

Wegen etwa 500 brennender Heu- und Strohballen haben Polizeikräfte in Miltenberg in Bayern 25 entlaufene Jungrinder einfangen müssen. Die Ballen, die sich im Freien in unmittelbarer Nähe von Gebäuden und einem Wald befanden, hatten in der Nacht zum Dienstag zu brennen begonnen, wie die Polizei mitteilte.

In der Nähe befand sich auch eine Halle, aus der 25 Jungrinder entliefen. Die Polizei suchte mit Hubschraubern nach den Tieren. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.