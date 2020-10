Wetter-Kolumne im Video

Tief Gisela bringt heftigen Regen und Überschwemmungen

Dauerregen, Überschwemmungen, Sturmfluten und Orkanböen: Der Mittwoch wird nasskalt und extrem ungemütlich. Von Osten schiebt sich Tiefdruckgebiet Gisela über Deutschland.

Von Polen und der Ostsee kommt am Mittwoch Tiefdruckgebiet Gisela nach Deutschland. Dabei handelt es sich um ein 5b-Tief, das sich über dem Mittelmeer voll gesogen hat. Ein solches Tiefdruckgebiet war auch für das Jahrhunderthochwasser 2002 verantwortlich. Auch am Mittwoch sorgt 5b-Tief Gisela für extreme Wetterbedingungen in Deutschland. Wie diese sich bei Ihnen äußern erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.