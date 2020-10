Feuerwehreinsatz in NRW

Toter bei Wohnhausbrand – Polizei ermittelt

30.10.2020, 09:18 Uhr | dpa

In einem Reihenhaus in Kaarst hat es gebrannt. Die Feuerwehr bekam den Brand zwar schnell in den Griff, für einen Menschen aber kam die Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei.

Beim Brand eines Reihenhauses im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurde die Person bei den Löscharbeiten in Kaarst tot geborgen. Um wen es sich bei dem Toten handelt, war zunächst nicht klar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, um die Identität und die Brandursache zu klären.



Das Feuer war am Donnerstagabend im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Bewohnerin eines benachbarten Hauses wurde in Sicherheit gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.