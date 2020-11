"Brauchen deutlich mehr Personal"

Chefarzt fürchtet um Versorgung von Covid-19-Patienten

Deutschlandweit kommen die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie zunehmend an die Belastungsgrenze. Ein Chefarzt aus Berlin zeigt, unter welch massivem Druck das Pflegepersonal bereits jetzt steht.

Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge werden deutschlandweit derzeit 3.127 Patienten in der Intensivmedizin behandelt. Das Personal wird vielerorts allmählich knapp. Wie RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, hätten sich die akuten Ausfälle beim Personal in den letzten vier Wochen verdoppelt. Schon jetzt sei der Regelbetrieb in vielen Kliniken eingeschränkt.



Auch in den DRK-Kliniken in Berlin wurden bereits zwei Stationen für Covid-Patienten bereitgestellt. Doch es wird trotzdem zunehmend eng. "Wir brauchen momentan deutlich mehr Personal, um die Patienten zu versorgen", sagt Chefarzt und Lungenfacharzt Prof. Dr. Schmidt. In Hinblick auf die aktuelle Lage fürchtet er, dass die derzeit stabile Versorgungslage schon bald einbrechen könnte und er erklärt, warum.

Unter welchen Bedingungen Pflegepersonal und Ärzte aktuell in DRK-Kliniken arbeiten müssen und wie genau Fachärzte die derzeitige Corona-Lage einschätzen, sehen Sie oben im Video. Sie finden das Video außerdem hier.