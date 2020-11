Eindrückliches Video geht viral

Arzt zeigt die letzten Minuten im Leben von Covid-19-Erkrankten

Ken Remy hat diesen Moment einfach zu oft erlebt. Zahlreiche Menschen hat er in den letzten Monaten an Covid-19 sterben sehen. Wie schlimm der Corona-Tod ist, zeigt er in einem Video auf Facebook. (Quelle: t-online)

Er hat den Moment zu oft erlebt: Zahlreiche Menschen hat ein Arzt in den USA in den letzten Monaten an Covid-19 sterben sehen. Wie schlimm die letzten Minuten für sie sind, zeigt sein Video in den sozialen Netzwerken.

Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland steigt, über 400 wurden am Freitag neu durch das Robert Koch-Institut gemeldet. Ärzte kämpfen täglich darum, Menschen mit einem schweren Krankheitsverlauf am Leben zu erhalten. Der US-Arzt Ken Remy hat sich daher jetzt in einem eindrücklichen und emotionalen Video an die Öffentlichkeit gewandt. Darin zeigt er, wie die letzten Minuten von Menschen aussehen, bevor sie an Covid-19 sterben. Damit ruft der Arzt dazu auf, sich an die notwendigen Regeln zu halten, damit möglichst vielen Menschen die im Video gezeigten Momente erspart bleiben.

Das eindrückliche Video von Ken Remy sehen Sie in unserem Beitrag oben. Sie finden es auch hier.