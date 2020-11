Unfall in Baden-Württemberg

Mann klemmt Schwester mit Wohnmobil ein: 71-Jährige stirbt

29.11.2020, 15:21 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein Mann versuchte mithilfe seiner Schwester, ein Wohnmobil einzuparken. Dabei klemmte er die Frau ein. Die 71-Jährige starb an ihren Verletzungen.

Ein Mann hat in Frickingen (Bodenseekreis) beim Einparken seines Wohnmobils seine Schwester eingeklemmt und tödlich verletzt. Die 71 Jahre alte Frau hatte dem 68-Jährigen am Samstag helfen wollen, das Wohnmobil in die Garage zu fahren, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.



Während die Frau ihren Bruder einwies, gab dieser im Rückwärtsgang offenbar zu viel Gas. Die Frau wurde zwischen Fahrzeug und Garagenwand eingeklemmt. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie noch am Samstag starb.