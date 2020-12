Clip ging um die Welt

Das steckt hinter dem Video über den Tod von Covid-19-Erkrankten

Der Mediziner Ken Remy aus St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat vor einigen Tagen mit einem eindrücklichen Video für Aufsehen gesorgt, in dem er die letzten Minuten im Leben von sterbenden Corona-Patienten nachstellt. Jetzt beschreibt er in einem Video-Interview den dramatischen Hintergrund seiner emotionalen Aufnahmen. (Quelle: t-online)

Er sorgte für Aufsehen in aller Welt: In einem emotionalen Video schilderte ein US-Arzt, was ein Covid-Erkrankter in den letzten Minuten vor seinem Tod erlebt. Nun nennt der Mediziner den Grund für seinen dramatischen Aufruf.

Der US-Arzt Ken Remy hat sich in einem eindrücklichen und emotionalen Video an die Öffentlichkeit gewandt. Darin zeigt er, wie die letzten Minuten von Menschen aussehen, bevor sie an Covid-19 sterben. Der Arzt ruft dazu auf, sich an die notwendigen Regeln zu halten, damit möglichst vielen Menschen die im Video gezeigten Momente erspart bleiben.

Das Video sorgte weltweit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen, wurde in vielen Fernsehsendern aufgegriffen. Der Ursprung des Videos liegt in einem dramatischen Freitagabend, den der Arzt im Krankenhaus in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri erlebte.

Die Aufnahmen des Arztes, was hinter dem eindrücklichen Video von Ken Remy steckt und welche Zustände aktuell in dem Krankenhaus herrschen, in dem er arbeitet, sehen Sie in unserem Beitrag oben. Sie finden es auch hier.