Gegen Baum geprallt

13-Jähriger am Steuer verursacht Unfall – fünf Mitfahrer verletzt

10.12.2020, 11:42 Uhr | dpa

In Hessen ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 13-Jähriger saß am Steuer und verletzte sich schwer. Auch seine jugendlichen Beifahrer mussten ins Krankenhaus.

Ein 13-Jähriger am Steuer eines Autos hat in Nordhessen einen schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzten Kindern verursacht. Der Junge sei am Mittwoch mit dem durch Kinder vollbesetzten Fahrzeug ohne das Wissen der Eltern unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Donnerstag. Dabei sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Der Junge musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die vier anderen schwer verletzten Insassen – drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren und ein 14-Jähriger – schweben nicht in Lebensgefahr.

14-jähriger Beifahrer verließ unter Schock das Auto

Laut Ermittlern waren die Kinder zwischen Söhrewald-Eiterhagen und Hessisch Lichtenau-Quentel im Landkreis Kassel unterwegs. Dort geriet das Auto auf den Fahrbahnrand, fuhr gegen einen Leitpfosten, eine Böschung hoch und rammte den Stumpf eines Baumes. Dadurch sei der Wagen auf der Fahrerseite stark eingedrückt worden. Schließlich kollidierte das Auto noch mit einem Baum.

Der 14-jährige Beifahrer habe im Schockzustand das Fahrzeug verlassen, sei aber später durch Einsatzkräfte gefunden worden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls.