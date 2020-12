Senior auf falscher Fahrbahn

Tödlicher Frontalcrash nahe Pirna

17.12.2020, 11:08 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei an einem Unfallort: Bei Pirna kam es zu einem Frontalcrash mit einem Todesopfer (Symbolbild). (Quelle: imago images)

Ein 75-Jähriger ordnet sich an einer Baustelle falsch rein und verursacht einen Frontalcrash. Es gibt einen Toten und einen Hubschraubereinsatz auf der Bundesstraße 172.

Ein Autofahrer ist in einem Baustellenbereich versehentlich auf die Gegenspur gefahren und bei einem Frontalcrash ums Leben gekommen. Der 75-Jährige war am Mittwochabend mit seinem Auto auf der Bundesstraße 172 bei Pirna unterwegs, als er sich am Ende einer Baustelle falsch einordnete, wie die Polizei mitteilte.



Wie das Newsportal TAG24 berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 18.20 Uhr. Der 75-Jährige war in einem roten Suzuki Alto unterwegs und fuhr auf der B172a in Richtung Pirna. Zunächst konnten dem Mann noch einige entgegenkommende Fahrzeuge auf der Sachsenbrücke ausweichen, doch kurz vor der Ausfahrt Copitz kam es dann zu dem tödlichen Crash.

Der 47 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.